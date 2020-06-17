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Evine almayan halasını pompalı tüfekle başından vurdu
Konya'da evine almadığı yeğeni tarafından başından tüfekle vurulan kadın yaralandı.
|17 Haziran 2020 17:40
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Konya'da evine almadığı yeğeni tarafından başından tüfekle vurulan kadın yaralandı.
Merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak'ta ikamet eden halası Döndü G'nin (47) evine gelen Haydar G. (19), ailevi nedenlerden dolayı aralarında husumet bulunduğu için eve alınmadı.
Duruma sinirlenen Haydar G, pompalı tüfekle halasının bulunduğu odanın penceresine doğru ateş etti. Başına saçma isabet eden Döndü G, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, infaz düzenlemesi kapsamında yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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