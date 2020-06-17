1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı, istifa sonrası dönüş kura ilanını yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı
 17 Haziran 2020 17:58
Yazdır
Sağlık Bakanlığı, istifa sonrası dönüş kura ilanını yayımladı

2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 17 Haziran 2020 Çarşamba - 23 Haziran 2020 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Yayımlanan takvime göre başvurular PBS üzerinden 17 ila 23 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak. Kura ise 3 Temmuz 2020 tarihinde çekilecek. Atamaya esas evrakların ise 4 Ağustos 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekecek

Yayımlanan ilanda, 304 ebe, 862 hemşire ve 315 sağlık memuru kadrosu yer aldı

İlan Metni
Kura Takvimi
Münhal Kadrolar
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!
17 Haziran 2020 23:40		 Maske takmama cezası ne kadar?
17 Haziran 2020 23:38
Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı
17 Haziran 2020 23:32		 İstanbul ve Ankara'da koronavirüs denetimi yapıldı
17 Haziran 2020 23:07
Bekçilerin mesleki eğitimi başladı
17 Haziran 2020 22:27		 LGS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak
17 Haziran 2020 21:40
HSK yaz kararnamesi tamamlandı... 18 ilin Başsavcısı değişti
17 Haziran 2020 18:35		 YÖK 22 tematik alanda doktora bursu verecek
17 Haziran 2020 18:31
Sağlık müdürü, 3 kez yazı yazıp eşinin atamasını sağladı
17 Haziran 2020 15:06		 Asker uğurlama töreni sonrası 14 ev karantinaya alındı
17 Haziran 2020 15:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı23:20 - BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın cinayetleri 1
ayasofya'nın ibadete açılması 1
atatürkçülüğün ruhuna el fatiha okuyabiliriz 1
Meteoroloji 1
terör örgütünün siyasi ayağı 4
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 2
ayasofya camisi 1
şu anda dinlenen türkü 2
msü sınavına giren bir öğrencide covid-19 çıkması 4
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam