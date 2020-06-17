Sağlık Bakanlığı, istifa sonrası dönüş kura ilanını yayımladı
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı
|17 Haziran 2020 17:58
|Yazdır
2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası
İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 17 Haziran 2020 Çarşamba - 23 Haziran 2020 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.
Yayımlanan takvime göre başvurular PBS üzerinden 17 ila 23 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak. Kura ise 3 Temmuz 2020 tarihinde çekilecek. Atamaya esas evrakların ise 4 Ağustos 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekecek
Yayımlanan ilanda, 304 ebe, 862 hemşire ve 315 sağlık memuru kadrosu yer aldı
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!
17 Haziran 2020 23:40
|Maske takmama cezası ne kadar?
17 Haziran 2020 23:38
|Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı
17 Haziran 2020 23:32
|İstanbul ve Ankara'da koronavirüs denetimi yapıldı
17 Haziran 2020 23:07
|Bekçilerin mesleki eğitimi başladı
17 Haziran 2020 22:27
|LGS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak
17 Haziran 2020 21:40
|HSK yaz kararnamesi tamamlandı... 18 ilin Başsavcısı değişti
17 Haziran 2020 18:35
|YÖK 22 tematik alanda doktora bursu verecek
17 Haziran 2020 18:31
|Sağlık müdürü, 3 kez yazı yazıp eşinin atamasını sağladı
17 Haziran 2020 15:06
|Asker uğurlama töreni sonrası 14 ev karantinaya alındı
17 Haziran 2020 15:01