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Rabia öğretmen işçi çıkarma yasağına rağmen işinden çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yapan Rabia Ekici, pandemi sürecinde görevine son verildiğini belirterek, "Bu pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğine başvurulmuş işçilerin işten çıkarılmayacağını biliyorum ve bugün ben dahil birkaç arkadaşım işten çıkarıldık" dedi.
 17 Haziran 2020 18:00
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Rabia öğretmen işçi çıkarma yasağına rağmen işinden çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yapan Rabia Ekici, pandemi sürecinde görevine son verildiğini belirterek, "Bu pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğine başvurulmuş işçilerin işten çıkarılmayacağını biliyorum ve bugün ben dahil birkaç arkadaşım işten çıkarıldık" dedi.

Kahramanmaraş'ta özel bir okulda 4 yıldır edebiyat öğretmeni olarak görev yapan ve kısa çalışma ödeneği alan Rabia Ekici, bugün kurum yetkilileri tarafından görevine son verildiğini, kendisinin de iş haddinin fesih edilmesini talep etmesine rağmen sonuç alamadığını öne sürdü. Sorumluların yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Ekici, "Dün kurum müdürü tarafından okula çağrıldım ve işime son verdiğini söyledi. Bende, 'işime son verdiyseniz çıkışımı verin gideyim' dedim. Fakat bugün 17 Haziran 2020 tarihli bir çıkış belgesi istedim kendilerinden fakat veremeyeceklerini söyledi. Fakat ben, çıkışımı imzalamadan bu kurumdan çıkmayacağımı söyledim. Çünkü bu pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğine başvurulmuş işçilerin işten çıkarılmayacağını biliyorum ve bugün ben dahil birkaç arkadaşım işten çıkarıldık. Fakat işten çıkış belgelerimiz imzalanmıyor. Herkes birbirini üzerine atıyor, 'ben aracıyım' deniliyor. Benden önce bir arkadaşımın çıkışını verdiler ve gözleri dolu bir şekilde işten çıktı" diye konuştu.

Okulda öğretmen maaşlarının vergi kanununa aykırı bir şekilde ödendiğini öne süren Ekici, şunları kaydetti:

"Müdür bey yanıma geldi ve 'hocam az önceki söylediklerimi unutalım, ben böyle bir şey konuşmadım' dedi. Çünkü çıkış belgemi veremeyecekleri için vazgeçtiler. Böyle şeyler yaşadığım için sırf ben değil herkes mağdur. Her şekilde emek verdim ve maaşlarımızın asgari ücret tutarını yatırdılar, geri kalanlarını zarflarla aldık sürekli. Bu da vergi kaçakçılığına giriyor. O dönem gerek insani ilişkilerden, gerek aramızdaki ilişkilerden dolayı görevime devam ettim. Öğretmenlik bir iş değil vicdandır."

İddiaların hedefi özel okul yönetimi ise basın mensuplarının sorularını

yanıtsız bıraktı.
İhlas Haber Ajansı
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