'Yan baktı' diye bıçakladıkları kişiyi sedyede de yumrukladılar

MEVZUATIMIZDA, AKRABA KAYIRMACILIĞINI ÖNLEMEYE YÖNELİK YER ALAN TEK DÜZENLEME Mevzuatımızda, Kurum idarecilerinin yakınlarının işe alınamayacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Mevzuatımızda personel alım sürecinde akraba kayırmacılığının önlenebilmesi adına getirilen tek düzenleme sınav komisyonlarında komisyon üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınlarının sınav sürecinde görev alamamasıdır. Bunun da ne kadar etkili olduğu ayrı bir konudur.