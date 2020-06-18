Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
|18 Haziran 2020 00:04
|Yazdır
Türk İmar Sen, Bilecik AFAD'da Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak görevli bir üyesinin nöbette, dini ve milli bayramlarda geçen çalışma sürelerinin fazla çalışma süresinden sayılarak karşılığında izin verilmesi için yaptığı başvuru reddedilmişti.
Başvuru red işlemi ile söz konu red işleminin işlemin dayanağı olan Fazla Çalışma Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliği'nde yer alan "Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz" düzenlemesinin iptali için Danıştay'a dava açılmıştır.
Danıştay 12. Dairesinin talebimi reddetmesi üzerine sendika tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvuru yapılarak bu karara itiraz edilmiştir.
İtirazımı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verdiği kararda söz konusu yönetmelik hükmünde yer alan "dışında" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.
Danıştay kararında, söz konusu yönetmelik maddesinin 2013 yılında da iptal edildiğine dikkat çekilmiştir.
İŞTE DANIŞTAY KARARI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
17 Haziran 2020 00:03
|Danıştay'dan müstafi işlemlerinde mazeret durumu hakkında önemli karar!
08 Haziran 2020 10:03
|Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!
23 Mayıs 2020 00:05
|PAEM eğitim sonu mülakatından başarısız sayılmaya Y.D. kararı
06 Nisan 2020 11:10
|MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
05 Nisan 2020 00:38
|Mahkemeden, güvenlik soruşturması davasında AYM ile uyumlu karar
14 Şubat 2020 12:51
|İlişiği kesilen Sayıştay denetçi yardımcısının emsaline dair önemli karar
24 Aralık 2019 14:05
|Danıştay: Avukatlara mesai takibi yapılamaz
20 Aralık 2019 16:22
|Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!
14 Aralık 2019 14:09
|PAEM başvuru reddedilen polis memuru, açtığı davayı kazandı
11 Kasım 2019 16:51