Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar

Türk İmar Sen, Bilecik AFAD'da Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak görevli bir üyesinin nöbette, dini ve milli bayramlarda geçen çalışma sürelerinin fazla çalışma süresinden sayılarak karşılığında izin verilmesi için yaptığı başvuru reddedilmişti.

Başvuru red işlemi ile söz konu red işleminin işlemin dayanağı olan Fazla Çalışma Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliği'nde yer alan "Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz" düzenlemesinin iptali için Danıştay'a dava açılmıştır.

Danıştay 12. Dairesinin talebimi reddetmesi üzerine sendika tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvuru yapılarak bu karara itiraz edilmiştir.

İtirazımı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verdiği kararda söz konusu yönetmelik hükmünde yer alan "dışında" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Danıştay kararında, söz konusu yönetmelik maddesinin 2013 yılında da iptal edildiğine dikkat çekilmiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI