Seyhan Belediyesi 8 aydır unvan değişikliği mülakatlarını yapmıyor
|18 Haziran 2020 09:33
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2019 yılında Unvan Değişikliği sınavını açan Seyhan Belediyesi Ekim ayında yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasına rağmen 8 ay süre geçmesine rağmen mülakat aşamasına geçilmemiştir.
8 ay kadar süre geçmesine rağmen sınava giren adayları mülakata almaması bu
süreç içerisinde mülakat tarihiyle alakalı bilgilendirme yapılmaması adaylara
maddi ve manevi açıdan mağduriyet oluşturmaktadır. En kısa zamanda Belediye
yönetiminin mülakatları tamamlayarak kazanan adayların kadrosuna atanması ve
mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.
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