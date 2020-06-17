HSK yaz kararnamesi tamamlandı... 18 ilin Başsavcısı değişti
|17 Haziran 2020 18:35
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Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. Sonuçlar HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.
HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.
Gelen ilk bilgilere göre;
*İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Vedat Yiğit Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
*Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı yapıldı.
*İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yüksel Kocaman aynı görevlerinde kaldı.
*Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker'in göreve devam ettiği öğrenildi.
*Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran yerinde kaldı.
*Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakuş Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
*Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na Soner Gül getirildi.
*Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül karşılıklı olarak değiştirdi.
*İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcıları'ndan Necip Sarı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.
*İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz görevine devam ediyor.
*Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçek ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yavuz karşılıklı olarak değiştirdi.
*İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.
*Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
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