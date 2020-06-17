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Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM'de görüşülüyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Ayasofya bu milletin yüreğini ifade ediyor. Ayasofya bizim rüyalarımız, hülyalarımız, bizim hakikatimiz. Onun hayata geçmesi olmazsa olmazımızdır.
 17 Haziran 2020 19:20
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Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM'de görüşülüyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Ayasofya bu milletin yüreğini ifade ediyor. Ayasofya bizim rüyalarımız, hülyalarımız, bizim hakikatimiz. Onun hayata geçmesi olmazsa olmazımızdır." dedi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler, TBMM Genel Kurulunda tamamlandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, bu teklifin bazı maddelerinin lehinde, bazı maddelerinin aleyhinde oy verdiklerini belirterek Vakıfbankın Kamu İhale Kanunu'nun dışına çıkarılmasına karşı olduklarını söyledi. Kamu İhale Kanunu'nun 190 kez değiştirildiği bir sürecin yaşandığını dile getiren Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden sonra yürütmenin denetimin kuralların dışına çıkma konusunda ısrarla düzenleme yaptığını iddia etti.

Pandemi dönemlerinde borcun, normal ve yoğunlukla kullanılması gereken bir gelir kaynağı olarak kabul edildiğini kaydeden Tatlıoğlu, "Pandemi döneminde borçlanmanın kullanılmasından biz de yanayız ama bu bir bütüncül program içerisinde kullanılmalı. Ne kadar kullanılacağı, nasıl bir geri ödeme yapılacağı, bunlar kamuoyuna çok iyi ilan edilmeli. Aksi takdirde, başka sorunlar olur." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İnsan Hakları Derneği Başkanı Eren Keskin'in evine, hırsız süsü verilerek girildiğini, ayrıca Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na yönelik bir suikast girişimi olduğunu savundu. Beştaş, Mecliste grubu bulunan bütün partilerin, bir milletvekiline yönelik böyle bir olay karşısında tutum göstermesi gerektiğini söyledi.

- "Kanun bütünüyle ele alınmalı"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifte yer alan Vakıfbankın Kamu İhale Kanunu'nun dışına çıkarılmasına yönelik maddeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksu, münferit düzenlemeler yerine, kanunun bütünüyle ele alınarak ihtiyaçları dikkate alan, kamu menfaatlerini en üst düzeyde koruyan ve daha etkin bir ihale sürecine imkan veren şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağını söyledi.

Türkiye ekonomisinin dört ayrı operasyona maruz kaldığını hatırlatan Aksu, "Buna rağmen, 2019 yılını pozitif yönlü büyümeyle kapatan Türkiye ekonomisi de şüphesiz yaşanan bu daralmadan etkilenmektedir. Bununla birlikte mayıs ve haziran aylarında açıklanan bazı öncü göstergeler, yaşanmakta olan sıkıntılarla birlikte önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisinin süratle toparlanacağına işaret etmektedir. İnanıyoruz ki ülkemiz, Türkiye hasmı çevrelerin beklentilerini boşa çıkararak bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır." diye konuştu.

- "Pandemi şu anda pik yaptı"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Van, Samsun ve Denizli'de pandeminin şu anda pik yaptığını belirterek Diyarbakır, Batman, Siirt'te pandemi boyunca ilk iki aydaki vakaların tümünden daha fazlasının son iki haftada görüldüğünü iddia etti. İpekyüz, devlet ve vatandaş borçlanırken sermaye sahiplerinin borçlanmadığını ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, pandemi nedeniyle var olan problemlere çok ağırlarının eklendiğini ifade etti. İç borcu çevirme konusunda Türkiye'nin sıkıntı yaşadığını, şubattan bu yana dış borç alınamadığını öne süren Bekaroğlu, böyle bir ortamda getirilen bu düzenlemeyle bir yere gidilemeyeceğini savundu. Kamu İhale Kanunu'nun, adaleti sağlamada en önemli kanunlardan birisi olduğuna işaret eden Bekaroğlu, "Siz, bunu delik deşik ettiniz. Etmeye de devam ediyorsunuz." dedi.

Yapılan değişiklikle, şu anda 21 milyar 640 milyon lira olan borçlanma hakkının 54 milyar 100 milyon liraya çıkarılacağını dile getiren Bekaroğlu, "Gerekçesi ne biliyor musunuz? Kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyacını karşılayabilmek." diye konuştu.

Türkiye'nin dışarıdan borç alamadığını iddia eden Bekaroğlu, "Katar ile swap anlaşması yaptınız. Katar'dan hatır senedi aldınız. Bu yaptığınız değişikliklerle de hatır senedi alacaksınız. Hazine, devlet bankalarına iç borçlanma senedi verecek, bu senedi devlet bankaları götürecekler, Merkez Bankasına verecek ve para alacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Teklifin dördüncü maddesi devletin gücünü, muhkemliğini açığa çıkaracak"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, teklife yönelik getirilen "torba" eleştirisinin, gölgeleyen bir kavram olduğunu, milletvekillerinin çok ciddi çabalarının bulunduğunu anlattı. Yasaları zamana adapte etmeye, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermeye, eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını aktaran Aydemir, "Biz, yasaları torbaya sokmuyor, milletin huzuruna sunuyoruz. Amacımız budur." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın tamamının vatandaşın ihtiyaçlarını giderici olduğunu vurgulayan Aydemir, karşılıksız çekten finans sektörünün ihtiyaçlarına, depremzedelerden yurt dışındaki Türklerin maaşlarındaki sıkıntıyı gidermeye kadar birçok madde bulunduğunu anımsattı. Teklifte yer alan depremzedelerle ilgili düzenlemeye ilişkin Aydemir, "İnsanlarımız deprem sigortasına çok da duyarlı değiller. Orta yerde de yaşanmış bir hadise var. İzale edilmesi gereken bir noksan var. Bunu ancak kanuni düzenlemelerle giderebiliriz. Depremzedelere yardım maksatlı kanun maddesi bunu içermektedir." bilgisini verdi.

İkrazen ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinin limitinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeye yönelik de Aydemir, "Devletin gücünü, muhkemliğini açığa çıkaracak bir maddedir. Yapılan çalışma budur. Bankaların sermaye yapısını güçlü kılmak için yapılmıştır. Süreç içinde ihtiyaç hasıl olan vatandaşın taleplerini karşılama maksatlıdır bu." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, "Ayasofya bu milletin yüreğini ifade ediyor. Ayasofya bizim rüyalarımız, hülyalarımız, bizim hakikatimiz. Onun hayata geçmesi olmazsa olmazımızdır. Bizim hep terennüm ettiğimiz, hep altını çizdiğimiz Ayasofya'da bir gün sabah namazı kılmadan ölürsem ona yanarım, terennümüyle hayatımız geçmiştir. Hayata geçireceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı
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