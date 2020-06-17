Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
|17 Haziran 2020 19:28
|Yazdır
KOCAELİ'de, trafik denetimi yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Fatih Kara (28), memleketi Malatya'da, toprağa verildi. Kara'nın 2 yıllık eşi Ebru Kara, tabuta sarılarak, "Sen şehit oldun, artık sen meleksin" diyerek, gözyaşı döktü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Atarlar Mahallesi'nde 8 Haziran günü yaşanan olayda, trafik denetimi yapan trafik polisi Fatih Kara'ya otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kara, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybederek, şehit düştü.
Şehit polisin naaşı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, şehit polis Fatih Kara'nın babası Nusret, annesi Nevin ve eşi Ebru Kara'nın güçlükle ayakta durdu. Kara'nın 2 yıllık eşi Ebru Kara, tabuta sarılarak, "Sen şehit oldun, artık sen meleksin" diyerek gözyaşı döktü.
2 yıllık polis memuru Fatih Kara, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.Trafik magandasının çarptığı polis memuru şehit oldu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti
18 Haziran 2020 00:56
|'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'
17 Haziran 2020 23:36
|Kilosu 50 lira olan meyve daha toplanmadan dalında satılıyor
17 Haziran 2020 22:44
|Doktor ağabeyi tarafından darp edildi
17 Haziran 2020 22:23
|Bakan Koca, Türkiye'nin sürü bağışıklık oranını açıkladı
17 Haziran 2020 20:23
|Dr. Açıkgöz: Yeni normalleşmeyi halkımız yanlış anladı
17 Haziran 2020 19:12
|Diyanet yaz Kur'an kurslarını online yapacak, başvurular başladı
17 Haziran 2020 15:07
|Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı
17 Haziran 2020 15:05
|Böyle insanlar da var... Hasta yakını kullandığı elektrik için para bıraktı
17 Haziran 2020 14:09
|Yaşlılar yüzüne, gençler bileğine ve kulağına takıyor
17 Haziran 2020 13:30