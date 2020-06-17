1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'yeşil küre' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada "etik farkındalık" oluşturmak için yapılan "yeşil küre" uygulaması ile ilgili ciddi dezenformasyon oluşturulduğunu belirterek, "Yani dünyanın hiçbir yerinde bir etik farkındalık çalışmasına bu kadar düşmanlık yapıldığı görülmemiştir." dedi.
 17 Haziran 2020 19:33
Yazdır
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'yeşil küre' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada "etik farkındalık" oluşturmak için yapılan "yeşil küre" uygulaması ile ilgili ciddi dezenformasyon oluşturulduğunu belirterek, "Yani dünyanın hiçbir yerinde bir etik farkındalık çalışmasına bu kadar düşmanlık yapıldığı görülmemiştir." dedi.

Ünal, KON TV'de katıldığı "Anadolu Soruyor" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Sosyal medyada başlatılan "yeşil küre" uygulaması sona erdi. Bu süreci özetler misiniz? Niçin kaldırıldı? sorusu üzerine Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasetin tek bir limanı var, o da ahlaktır." sözlerini hatırlattı.

AK Parti'nin siyasetinin temelinin ahlak, ilke, şahsiyet ve bu toprağa dair değerlere sahip çıkmak olduğunu belirten Ünal, yaklaşık 55 milyon vatandaşın sosyal ağları kullanarak birbirleriyle iletişim kurduğunu ifade etti.

Bu alanda bir etik farkındalık, bir ahlaki sorumluluk olması gerektiğine işaret eden Ünal, bu kapsamda sosyal medyada kullanılan dille ilgili bir etik farkındalık çalışması yaptıklarını kaydetti.

Ünal, turnusol etkisi oluştursun diye "yeşil küreyi" bir simgesel ikon olarak kullandıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"İnsanların sosyal medyadaki paylaşımlarında kullandıkları dile dikkat etmeleri, kullanılan küfür, hakaret gibi çirkin paylaşımların da dikkat çekmesi için bu çalışmayı başlattık. 40 gün sürdü bu çalışma, 10 Haziran'da ikinci faz çalışmamız, yani dijital farkındalık çalışmamız başladı. Dijital farkındalık çalışmamız başlayınca etik farkındalık çalışmamız tamamlandı. 'Artık etik farkındalık çalışmamız tamamlanmıştır, gönüllülük esasına göre bu yeşil küreyi kullanan arkadaşlarımız bu yeşil küreyi ister kullanırlar, ister kullanmazlar, artık bu onların bileceği bir husus' dedik. Şimdi dijital farkındalık aşamasına geçtik."

- "Bu da ayrı bir tuhaflık"

Yeşil küre uygulamasına karşı söylenenlere dikkati çeken Ünal, "Yeşil küreyle ilgili çok ciddi bir dezenformasyon oluşturuldu. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir etik farkındalık çalışmasına bu kadar düşmanlık yapıldığı görülmemiştir. Yani bu çalışmanın amacı, sosyal medyada küfür, hakaret, çirkin paylaşımlara dikkat çekmek ve bunlarla ilgili bir hassasiyet oluşturmaktı, amacına da ulaştı ama bu çalışmayı itibarsızlaştırmak için ciddi anlamda bir dezenformasyon." diye konuştu.

Ünal, şunları kaydetti:

"Birileri son derece tarafsız bir şekilde ahlaki bir tartışma olarak başlayan bu çalışmayı hedeflerine koydular, kendi ahlaksızlarına sahip çıkıp 'yeşil küre' kullananların çirkinlikleri üzerinden, zaten çalışmanın amacı çirkinlikleri ortaya çıkarmak, o yeşil küreyi kullanıp provokasyon yapan, provokatif paylaşımlarda bulunan ve sorumluluğu bize ait olmayan hesaplar üzerinden AK Parti'ye saldırdılar. Bu da ayrı bir tuhaflık. Yani geçmişte işte 'bidon kafalı' diyen, 'göbeğini kaşıyan adam' dediklerine şimdi bu defa ne diyorlar? 'Troll' diyorlar, aşağılamak için, işte 'yeşil top' diyorlar. Şimdi burada şuna bakmak lazım, bu kişiler kendilerinden saydıkları kişiler küfür ettiklerinde onlara sahip çıkıyorlar mı? Evet, sahip çıkıyorlar. Ne yapıyorlar? Onları masumlaştırmak için onlarla ilgili, mesela hatırlayın geçmişte her birinize sosyal medyada, eşlerinize, Cumhurbaşkanımızın annesine, Cumhurbaşkanımızın ailesine."

Ünal, bu etik farkındalık çalışmasının birilerinin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
18 Haziran 2020 01:04		 Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik
18 Haziran 2020 01:02
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
18 Haziran 2020 01:00		 İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
18 Haziran 2020 00:49
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020 00:45		 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Haziran 2020 00:01
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu
17 Haziran 2020 23:20		 Türkiye, Fransız savaş gemisine izin vermedi
17 Haziran 2020 22:56
İBB'den İSPARK'tan çıkarılan işçilerle ilgili açıklama
17 Haziran 2020 22:18		 Milli Eğitim Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
17 Haziran 2020 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:36 - Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
metro turizm'in halka arz edilmesi 1
ayasofya camisi 1
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 2
corona virüs vaka sayısı 1
deksametazon 2
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
şu anda dinlenen türkü 2
Meteoroloji 1
17.06.2020 ekrem imamoğlu'nun taksi açıklaması 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
Yalova İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 23 personel alacak
Muş Varto Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Mutaş 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam