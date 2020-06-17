Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti.
|17 Haziran 2020 19:45
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