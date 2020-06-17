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2020 Mart Dönemi Doçentlik Başvurusu için açıklama

2020 Mart Dönemi Doçentlik Başvurusu Yapacak Adaylara duyuru
 17 Haziran 2020 20:13
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2020 Mart Dönemi Doçentlik Başvurusu için açıklama

2020 Mart Dönemi Doçentlik Başvurusu Yapacak Adaylara Duyurulur

2020 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları 15 Haziran 2020 günü başlayıp 30 Haziran 2020 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir. Başvuruya ilişkin Açıklama Duyurusu için lütfen tıklayınız.

Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için "Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz. (17.06.2020)

Memurlar.Net
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