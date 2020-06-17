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Koca: LGS ve YKS için ek tedbir alınabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
 17 Haziran 2020 20:21
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, YKS ve LGS'ye yönelikte açıklamada bulundu.

Koca'nın konuyla ilgili açıklaması

YKS ve LGS ile ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu'nun önerisi olundu. Gerekli tedbirlerin alınması yönünde rehber yayınlandı. Her 2 sınav için Bilim Kurulu'nun sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınmasını, gerektiğinde sokağa çıkma kısıtlaması olması yönünde önerileri oldu.

Sınava giriş ve çıkışlar için ek tedbirler önerebiliriz
Memurlar.Net
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