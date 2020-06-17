Bakan Koca, Türkiye'nin sürü bağışıklık oranını açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, Fahrettin Koca, sürü bağışıklığına ilişkin şunları söyledi:

- Sürü bağışıklığı kolay bir şer değil. Toplumun yüzde 60-65'inin bu koruyuculuğunun sağlanması gerekiyor. Bunun için 45 misli daha güçlü benzer salgını görmemiz gerekiyor. Bu anlamda sürü bağışıklığı anlamlı değil, buradan söyleyebiliriz.

Bizim antikor testlerinden hedeflediğimiz şudur. İlk olarak taşıyıcılığı belirlemek istiyoruz. Binde 2'lerde olan bir taşıyıcılıktan bahsediyoruz. Yaygın bir taşıyıcılık yok. Bu yüzden herkesin test için yaptırmasına gerek yok, buradan bunu anlıyoruz.

Bir diğer sonuç da şu, sürü bağışıklığı kolay sağlanabilir mi buna baktık. Ama bu oranın yüzde 1,5'larda olduğunu görüyoruz.