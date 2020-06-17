Seyir halindeki pikapta patlama: 4 işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ın Silopi işçileri taşıyan seyir halindeki pikapta meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.
|17 Haziran 2020 20:38
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Şırnak'ın Silopi işçileri taşıyan seyir halindeki pikapta meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında Kurtik Tepe mevkisinde saat 18.35 sularında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikapta seyir halindeyken patlama oldu. Olayda, araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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