İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?

PANDEMİ DÖNEMİNDE MESLEKİ ÇALIŞMA (SEMİNER) DÖNEMİNDE KİMLER İZİNLİDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 7364571 sayılı yazıları ekinde yer alan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 29.05.2020 tarihli ve 19279 sayılı yazısı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli ve 12362 sayılı yazısı ile idari izin verilen tüm personelin idari izinleri kaldırılmıştır.

Fakat; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.06.2020 tarihli ve 7259041 sayılı yazıları ekinde yer alan Cumhurbaşkanlığının 2020/8 nolu genelgesine göre; Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.06.2020 tarihli ve 7516992 sayılı yazıları ekinde yer alan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarihli ve 19531 sayılı yazısı ile kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, 2020/8 sayılı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılmışlardır.

MESLEKİ ÇALIŞMA (SEMİNER) DÖNEMİNDE İZİNLİ OLANLARA EK SEMİNER EK DERSLERİ ÖDENİR Mİ?

Bilindiği üzere, Öğretmenlerin mesleki çalışma (seminer)dönemleri ek ders ücretleriyle alakalı olarak aşağıdaki mevzuat hükümler bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükümlerince de mesleki çalışma (seminer) dönemlerinde öğretmenlere ek ders ücreti ödenmektedir.

01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Bölümünde yer alan "Rehber öğretmen ek ders ücreti" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır." hükümlerince uygulama yapılmaktadır.

İDARİ İZİNLERDE EK DERSLERİN ÖDENEBİLMESİ "DERS YILI" İÇERİSİNDE ŞARTINA BAĞLADIR

Ayrıca; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü nedeniyle bu süreçte kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek dersleri kesilemez.

Fakat Toplu Sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller"başlıklı 2.maddesindeki "ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle" hükmü gereğince idari izinlerde ek derslerin ödenebilmesinin "ders yılı" içerisinde olma şartına bağlandığı görülmektedir.

PEKİ "DERS YILI" NEDİR?

"Ders yılı ve eğitim öğretim yılı nedir, ne zaman başlar ne zaman biter?" haberimizde tüm tanımlarına yer verdiğimiz üzere Ders Yılı; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (e) bendine göre; "Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi ifade etmektedir."

Eğitim öğretimin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği ile ilgili takvimin nasıl olacağı ise 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi 2019/9 sayılı genelgeyle yayımlanmıştır.

MESLEKİ ÇALIŞMALARDA (SEMİNER) PANDEMİ NEDENİYLE İDARİ İZİNLİ OLANLARA EK DERSLERİ ÖDENEMEYECEKTİR

Bu genelgeye göre; İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 05.06.2020 tarih ve 7526711 sayılı yazıları ekinde yer alan Haziran 2020 Mesleki Çalışma Programına göre 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında mesleki çalışma (seminer) yapılacaktır.

Dolayısıyla Ders Yılı; 19 Haziranda bittiğinden 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında mesleki çalışmalarda (seminer) pandemi nedeniyle idari izinli olanlara ek dersleri ödenemeyecektir.

Fakat "Flaş! Öğretmenlerin seminerleri online yapılacak" haberimizde yer verdiğimiz üzere 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek mesleki çalışmaların online- uzaktan gerçekleştirileceğinden ister idari izinli olsun ister raporlu olsun bu mesleki çalışmalara online katılan tüm öğretmenlere ek derslerin ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR