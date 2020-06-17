Ankara Valisi: Yaptırım uygulamalarımız devam edecek
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek." dedi.
|17 Haziran 2020 20:53
|Yazdır
Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek." dedi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı. Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
18 Haziran 2020 01:04
|Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik
18 Haziran 2020 01:02
|Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
18 Haziran 2020 01:00
|İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
18 Haziran 2020 00:49
|Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020 00:45
|18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Haziran 2020 00:01
|BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu
17 Haziran 2020 23:20
|Türkiye, Fransız savaş gemisine izin vermedi
17 Haziran 2020 22:56
|İBB'den İSPARK'tan çıkarılan işçilerle ilgili açıklama
17 Haziran 2020 22:18
|Milli Eğitim Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
17 Haziran 2020 22:02