1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü sayısı açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde cezaevlerindeki duruma ve alınan tedbirlere ilişkin "Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları" başlıklı rapor hazırladı.
 17 Haziran 2020 21:13
Yazdır
Testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü sayısı açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde cezaevlerindeki duruma ve alınan tedbirlere ilişkin "Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları" başlıklı rapor hazırladı.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Kovid-19'la etkin mücadele kapsamında Adalet Bakanlığının aldığı tedbirler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda infaz hizmetleri aksatılmazken, hükümlü ve tutuklular ile personelin ve vatandaşların sağlığı azami düzeyde korundu.

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun ceza infaz kurumlarına yönelik tavsiyeleri, tedbirlere ilişkin kararların dayanağını ve gerekçesini oluşturdu.

Bu kapsamda "önleyici sağlık tedbirleri", "kuruma ilk kabullerde alınan tedbirler", "Kovid-19 belirtisi gösteren hükümlü ve tutuklular hakkında alınan tedbirler", "personelin izolasyonu" ile "izin, görüş ve nakil gibi uygulamaların durdurulması" olmak üzere 5 ana başlıkta birçok önlem alındı.

- Önleyici sağlık tedbirleri

Önleyici sağlık tedbirleri kapsamında tüm taşıtların, ortak alanların, ortak kullanım araçlarının, ziyaretçi mahallerinin, dezenfekte işlemleri yapıldı.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlülere yeteri kadar ücretsiz temizlik ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Ayrıca, oda veya koğuşlarından dışarı çıkmaları gerektiğinde kullanmaları için ücretsiz maske ve eldiven temin edildi.

Hükümlü, tutuklu ve personel sayısının fazla olduğu ceza infaz kurumlarına termal kamera kuruldu. Termal kamera kurulmayan kurumlarda personel dahil herkes ateş ölçümü yapılarak kuruma alındı.

Yemekhane ve kantin birimlerinin, ortak kullanım alanları ile hükümlü ve tutukluların yaşam alanlarının, tüm taşıtların periyodik aralıklarla her türlü temizlik ve dezenfekte işlemleri aksatılmadan yapıldı.

Hükümlü ve tutuklulara sunulan iaşe bedeli artırılarak, bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde gıda çeşitliliğine özen gösterildi.

Başka bir hastalık nedeniyle acil durumlarda hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumuna döndüklerinde 14 günlük izolasyonda tutulmalarının ardından PCR testi yapılarak sonucuna göre koğuşlara alındı.

- Kuruma ilk kabullerde alınan tedbirler

Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarına tesliminden önce hastaneye götürülmeleri ve Kovid-19 muayenelerinin ve PCR testinin yapılması sağlandı. PCR test sonucunun negatif çıkması, kuruma kabulde ön koşul olarak uygulandı.

İlk kabulde Kovid-19 semptomu bulunduğu değerlendirilen hükümlü ve tutuklular, hastane ortamında gözlem ve tedavileri tamamlandıktan sonra ceza infaz kurumlarına alındı.

Kuruma ilk defa kabul edilenler, 14 gün boyunca diğer hükümlü ve tutuklularla temasını engelleyecek şekilde tek kişilik oda/koğuşlarda izole edildi. İzolasyon sürecinin bitiminde tekrar uygulanan PCR testi negatif çıkan tutuklu ve hükümlülerin oda/koğuş planlanması gerçekleştirildi.

- Kovid-19 belirtisi gösterenlere yönelik tedbirler

Kovid-19 belirtisi gösteren hükümlü ve tutuklular, bulundukları odadan ivedilikle alınarak, koruyucu önlemler eşliğinde sağlık birimine sevk edildi.

Kovid-19 tanısının kesinleşmesi durumunda filyasyon ve temaslı takiplerinin yapılması için il/ilçe sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi ile irtibata geçildi.

Hastalığın seyrine göre hazırlanan hekim raporu doğrultusunda Kovid-19 tedavisi bazı vakalarda hastanede bazılarında da kurum içinde ayrı ve tek kişilik odada izolasyon ve ilaç temini yöntemiyle yapıldı.

- Personelin izolasyonu

Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle irtibat halinde olan personel için 1 Nisan'da izolasyon uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda, hem tutuklu ve hükümlülerin hem de personelin salgın riskinden korunması için 39 bin 417 personele yeni bir vardiya sistemi uygulandı.

Personel görev sonrası evlerine gitmeyerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında, Personel Eğitim Merkezlerinde, bakanlık ve kamu misafirhanelerinde veya ceza infaz kurumlarında oluşturulan özel alanlarda barındırıldı.

Buralarda 14 gün boyunca kalan personel, süre bitiminde teste tabi tutuldu. Test sonucu negatif çıkanlar 14 günlük süreyle ceza infaz kurumunda çalışmaya devam etti.

Bu tedbir, normalleşme sürecinde 10 Haziran itibarıyla esnetilerek "evde izolasyon" yöntemine geçildi.

- İzin, görüş ve nakil gibi uygulamaların durdurulması

İzin, görüş ve nakil gibi uygulamaların durdurulması kapsamında 14 Mart'tan itibaren, açık ve kapalı görüşler, özel izinler, kurumlardaki eş ve aile görüş odalarının kullanımı, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan faaliyetler ile başka kurumlara yapılacak nakiller durduruldu.

- 64 bin 565 hükümlü Kovid-19 iznine gönderildi

İnfaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici 9. maddede kapsamında 64 bin 565 hükümlü Kovid-19 iznine gönderildi.

Öte yandan, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin 65, kapalı ceza infaz kurumlarından ise 12 bin 162 olmak üzere 42 bin 227 hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verildi.

Açık ceza infaz kurumlarından 4 bin 215, kapalı ceza infaz kurumlarından ise 2 bin 573 olmak üzere 6 bin 788 hükümlünün koşullu salıverilmesine karar verildi.

İnsan hareketliliğin yoğun olduğu, toplu yaşanılan yerlerden olması nedeniyle alınan tüm önlemlere rağmen Ceza İnfaz Kurumlarında 70 Kovid-19 vakası belirlendi.

Bunlardan 29 tutuklu ve hükümlünün ceza infaz kurumuna ilk kabul sırasında kontrol amaçlı yapılan PCR testinde pozitif olduğu anlaşıldı.

Bunun dışında iki yerde toplam 41 pozitif vaka tespit edildi. Toplam 70 vakadan 36'sı ilk tetkiklerinin ardından ceza infaz kurumlarında kendilerine ayrılan özel bölümlerde izole ediliyor, 34'ü de sağlık kurumlarında tedavi ve gözlem altında tutuluyor.

Hükümlü ve tutuklulardan solunum cihazına bağlı ya da yoğun bakımda tedavi gören hasta bulunmuyor.

Salgının görüldüğü günden bugüne kadar sağlık raporlarına göre daha önce KOAH, böbrek yetmezliği, astım gibi kronik rahatsızlıklarının bulunduğu tespit edilen 6 hasta, tedavileri sürerken vefat etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da vaka sayısı arttı, ikinci hastane devreye girdi
17 Haziran 2020 22:45		 Yeni vaka sayısında artış yaşanan 10 il açıklandı
17 Haziran 2020 21:02
Veriler açıklandı...Vaka sayısı yine 1500 sınırında
17 Haziran 2020 19:56		 8 infaz ve koruma memurunun kovid-19 testi pozitif çıktı
16 Haziran 2020 20:54
Seyahat yasağının kalkmasıyla, vakalar Anadolu illerine yayıldı
16 Haziran 2020 18:32		 Dört ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
16 Haziran 2020 18:13
O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak
16 Haziran 2020 13:27		 İngiltere, insanlar üzerinde aşı denemelerine başlayacak
15 Haziran 2020 22:01
Kovid-19'dan korunmak için ağız ve boğazı korumak önemli
15 Haziran 2020 21:56		 Yeni vaka sayısı yine 1500'ün üzerinde
15 Haziran 2020 20:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:36 - Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15 temmuz gazilerinin ak parti önünde eylem yapması 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
ayasofya camisi 1
Liyakat 1
ömer faruk beyaz 2
Hüküm vermek 2
ticari ürünlerdeki fiyat değişkenliği 1
kadın cinayetleri 1
üzerimize su sıçratan araba 1
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
Yalova İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 23 personel alacak
Muş Varto Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Mutaş 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam