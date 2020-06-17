1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı

İstanbul'da sahipsiz 5 atık toplama, 1 akaryakıt ve 1 su tankerinden oluşan Türk bayraklı 7 gemiyi ihale usulüyle satışa çıkardı. Gemilerin Fiyatları ise 120 bin lira ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor.
 17 Haziran 2020 21:38
Yazdır
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı

İstanbul Liman Başkanlığı, Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirli, sahipsiz Türk bayraklı 7 gemiyi ihale usulüyle satışa çıkardı. İhale 9 Temmuz'da Karaköy'de bulunan İstanbul Liman Başkanlığı'nda açık teklif usulüyle yapılacak.

AKARYAKIT VE SU TANKERİ EN PAHALILARI

5 atık toplama, 1 akaryakıt ve 1 su tankerinden oluşan gemilerin fiyatları ise 120 bin lira ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor. Gemiler Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirlemiş durumda bekliyor. Onur-1 isimli akaryakıt gemisinin fiyatı 120 bin ira ile en yüksek olan. Bu gemi.42 metre boyunda 6.5 metre enindeki ve 196 grostonluk. Su dünyası isimli su tankerinin ise fiyatı 100 bin lira. Tanker, 38.75 metre boyunda 7.15 metre eninde ve 197 grostonluk.

5 ATIK TOPLAMA GEMİSİ SATILACAK

Atık toplama gemilerinin fiyatları ise 100 bin ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor. Ataberk-1 isimli atık toplama gemisi 100 bin liralık fiyatıyla en pahalısı. Ataberk-1 gemisi 32 metre uzunluğunda 6.2 metre eninde. Ahtapot-M isimli atık gemisinin fiyatı ise 18 bin 500 lira. Meke Süpüren atık toplama gemisi 38 bin lira, B. Süpürge 42 bin lira, C. Sweepe isimli atık toplama gemisi ise 52 bin 500 liraya alıcı bekliyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 8 Temmuz'da saat 16.00'a kadar teminatlarını yatırarak ihale dosyalarını Karaköy'de bulunan İstanbul Liman Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor
18 Haziran 2020 01:36		 8 milyon üniversiteliye part-time iş fırsatı
17 Haziran 2020 18:05
'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'
17 Haziran 2020 09:46		 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor
17 Haziran 2020 09:24
Kurutulunca kilosu 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
16 Haziran 2020 22:40		 A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sistemi
16 Haziran 2020 21:49
Türk narenciyesini en çok Ruslar tüketti
16 Haziran 2020 21:38		 Ankara-Niğde Otoyolu'nun yüzde 85'i tamamlandı
16 Haziran 2020 19:55
THY ABD'deki Türkler için New York'tan özel sefer düzenleyecek
16 Haziran 2020 04:27		 İç turizmde hareketlilik başlıyor
15 Haziran 2020 20:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:36 - Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.06.2020 ekrem imamoğlu'nun taksi açıklaması 1
şu anda dinlenen türkü 2
ayasofya'nın ibadete açılması 1
ders çalışmak 1
ömer faruk beyaz 2
Halit Bilgiç 1
kuruluş osman 2
dilenci 1
maskeyi çeneye takmak 5
Telefon şarjının dayanmaması 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
Yalova İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 23 personel alacak
Muş Varto Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Mutaş 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam