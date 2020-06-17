Milli Eğitim Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
|17 Haziran 2020 22:02
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
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