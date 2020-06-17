1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasemin Hemşire kök hücre bağışıyla bir çocuğa umut oldu

Antalya'da 5 yıl önce kan vererek kök hücre bağışçısı olan Kızılayda görevli kan alma uzmanı Yasemin Emir, genleri ilik naklini bekleyen çocukla uyum sağlayınca büyük mutluluk yaşadı.
 17 Haziran 2020 22:04
Yazdır
Yasemin Hemşire kök hücre bağışıyla bir çocuğa umut oldu

Antalya'da 5 yıl kadar önce kan vererek kök hücre bağışçısı olan Kızılayda görevli hemşire Yasemin Emir, genlerinin uyum sağladığı ilik nakli bekleyen çocuğa umut ışığı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türk Kızılayda 12 yıldır kan alma uzmanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Emir, Sağlık Bakanlığının kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için hayata geçirdiği TÜRKÖK Projesi kapsamında 2015'te kök hücre bağışçısı oldu.

Yasemin Hemşire'nin merakla beklediği haber 4 gün önce geldi. Bağışının kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen küçük bir çocuğun genleriyle eşleştiğini öğrenen Emir, büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı.

Emir, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Adem Tolunay Kan Hastalıkları ve Talasemi Merkezine gelerek kök hücre bağışını gerçekleştirdi.

Yasemin Hemşire'nin yaklaşık 1,5 saat süren işlemde genç bir fidana can olma heyecanını Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

Örnek bir davranışa imza atan Emir'i bağışı sırasında Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

"Hayatının devam etmesi için küçücük bir şey yapıyorum"

Yasemin Emir, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu gurur ve sevinci isteyen herkesin yaşayabileceğini dile getiren Emir, "TÜRKÖK Projesi başladığında ilk bağışçılardan birisiydim. O zaman kan vermiş, kaydımı yaptırmıştım. 5 yıl sonra ise eşleşme haberi geldi. O kadar heyecanlandım ki iyi ki o gün o kanı vermişim. Genetik ikizim küçük bir çocuk, kim olduğunu ya da nerede yaşadığını bilmiyorum. Sadece onun hayatının devam etmesi için küçücük bir şey yapıyorum." diye konuştu.

Sebep beklemeden kan ve kök hücre bağışında bulunulması gerektiğini vurgulayan Yasemin Hemşire, hayat kurtarmak isteyenlerin Kızılay Kan Merkezine gidip 3 tüp kan vermeleri ve yetkililere kök hücre bağışçısı olmak istediğini söylemelerinin yeterli olduğunu söyledi.

"Birinin hayatını kurtarmak kadar güzel bir şey yok." diyen Emir, kan vermenin ve kök hücre bağışında bulunmanın korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

Emir, kök hücre bağışında bulunduğu çocuk ve ailesiyle tanışmak istediğini de ifade etti.

Binlerce hasta eşleşebilmek için umutla bekliyor

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Ertop da kök hücre bağışının çok önemli bir davranış olduğunu söyledi.

TÜRKÖK Projesi ile ülke çapında 700 binden fazla bağışçıya ulaştıklarını anlatan Ertop, "Sahada tüm gücümüzle gönüllü bağışçılarımızdan kök hücre bağışları alıyoruz. Günün birinde eşleşecek olurlarsa irtibata geçip gerekli prosedürleri yürütüyoruz." dedi.

Bu kez sahada bağışçılardan numune alan bir Kızılay personelinin başrolde olduğunu işaret eden Ertop, Kızılay içinde daha önce de böyle eşleşmelerin olduğunu ancak Antalya bölgesinde bir ilkin yaşandığını aktardı.

Kan ve kök hücre bağışçılarına teşekkür eden Ertop, şunları söyledi:

"Havuzda ne kadar çok bağışçı olursa eşleştirecek kişi sayısı da o kadar artıyor. Çünkü sürekli yeni hasta grubu dahil oluyor. Genetik uyumun gerçekleşebilmesi için bağışçı havuzundaki kişi sayısı çok önemli. Kök hücre bekleyen sayısız hasta var ve her gün biriyle eşleşebilmek için umutla bekliyorlar. Bağışçılar olarak sayıyı ne kadar artırırsak o kadar umutların bir an önce gerçekleşmesine vesile oluruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk polisi ''gurbetçiler'in en büyük yardımcısı
17 Haziran 2020 22:08		 Polis memuru tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
17 Haziran 2020 16:59
12 bin polis, Misyon Koruma sınavına girecek
17 Haziran 2020 14:15		 Bilim Kurulu üyesi: Günde 2 vakamız varken 30-40'a çıktık
17 Haziran 2020 13:53
İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyor
16 Haziran 2020 22:32		 8 infaz ve koruma memurunun kovid-19 testi pozitif çıktı
16 Haziran 2020 20:54
Prof. Dr. Öztürk: Haliç için Bakanlık devreye girmeli
16 Haziran 2020 17:51		 Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide
15 Haziran 2020 21:12
Üniversite hukuk doçenti evinde ölü bulundu
15 Haziran 2020 18:53		 Bilim Kurulu Üyesi: Alarm çanları çalıyor
15 Haziran 2020 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:36 - Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
atatürkçülüğün ruhuna el fatiha okuyabiliriz 1
reçel 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
ayasofya camisi 1
istanbul'u anında kilitleriz 4
deksametazon 2
Hüküm vermek 2
bardaktan boşalırcasına 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
Yalova İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 23 personel alacak
Muş Varto Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Mutaş 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam