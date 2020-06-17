Tunceli'de bir ilk! 20 dönümlük arazi üzerine kuruldu
|17 Haziran 2020 22:14
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Tunceli'de, Munzur Üniversitesi kampüsü içerisinde valilik girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla yaptırılan golf sahasının faaliyete geçtiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Üniversitesi kampüs alanında 20 dönümlük arazide yaptırılan golf sahası ile Tunceli'de golf sporunun yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar kentin terörle anıldığını anımsattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendilerine verilen destekler ve güvenlik güçlerinin terörle mücadele başarılı operasyonlarıyla Tunceli'nin huzur şehri haline geldiğini ifade eden Sonel, şunları kaydetti:
"Tunceli'de artık raftingden yamaç paraşütüne, gondollardan gezi teknelerine, su jetinden zipline kadar çok çeşitli sporlar var. Ülkemizin en önemli golf hocaları da Tuncelili. Sağ olsunlar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Tunceli ziyaretinde golf sahasının temelini atmış, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da destek vermişti. Biz de valilik olarak Munzur Üniversitesinde görüntü kirliliği arz eden 20 dönüm alana golf eğitim sahasını yaptık. Antalya'daki dostlarımız da araçtan malzemesine kadar gönderdiler. İnşallah burada yöre gençlerimizden nice golf hocaları çıkacak. Sezgin Ceylan, Eser Demir, Hasan Ceylan hocam da sağ olsunlar bu süreçte her daim bizlere destek verdiler. Hayırlı olsun."
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