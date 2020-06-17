Facebook'tan siyasi reklamları kapatma seçeneği

Business Insider'da yer alan habere göre Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde kullanıcılara siyasi reklamları kapatma imkanı tanınacağını söyledi.

Zuckerberg, "Birçoğunuz seçimin bir an önce geride kalmasını istiyorsunuz. Sizleri duyuyoruz. Siyasi reklamları kapatma seçeneğini yakında hayata geçireceğiz. Ancak oy kullanmanız gerektiğini hatırlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'OYLAMA BİLGİ MERKEZİ' OLUŞTURULACAK

Bir şirket sözcüsü ise yaptığı açıklamada, siyasi reklamları kapatma özelliğinin bazı kullanıcılar için bugünden itibaren hayata geçirileceğini söyledi. Kısa sürede ise tüm Facebook kullanıcıları, bu özellikten yararlanabilecek.

Mark Zuckerberg ayrıca 2020 seçimleri öncesinde amaçlarının; seçmen kaydını ve seçmen katılımını artırmak ve marjinal seslerin daha fazla duyulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformunun hedefi, 4 milyon seçmenin oy kullanmak için kayıt yaptırmasına yardımcı olmak. Bu bağlamda Facebook 'Oylama Bilgi Merkezi' oluşturacak ve seçimle ilgili bilgiler burada yer alacak.

'SEÇİME YABANCI MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Zuckerberg ayrıca 'kötü niyetli hesaplar'ın sıkı bir şekilde takip edileceğini belirterek, "Gerektiğinde bu hesapları kapatacağız. Seçime yabancı müdahale olmasını engellemek için mücadele edeceğiz" dedi. Facebook, 2018'de 3.3 milyar, geçen kasım ayında ise 5.4 milyar sahte hesabı kapatmıştı.

Facebook, seçimle ilgili bir başka konu üzerinde de çalışıyor. Şirket, politik bir içeriğin yanlış bilgi ve iddia içermesi halinde gösterilip gösterilmemesiyle ilgili henüz karar vermedi. Zuckerberg daha önce, Başkan Trump'ın postayla oylama konusundaki komplo teorileriyle ilgili attığı tweetlerine Twitter tarafından 'bilgiyi doğrulama' etiketi koyulmasını eleştirmişti. Facebook CEO'su, "Biz gerçeğin hakemi değiliz" demişti.