1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Manisa'da vaka sayısı arttı, ikinci hastane devreye girdi

Yeniden normalleşme süreci sonrasında korona virüs salgınında artışın başlaması üzerine pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan doluluk nedeniyle Covid-19 testi pozitif çıkan ancak ağır semptomlar göstermeyen hastaların Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
 17 Haziran 2020 22:45
Yazdır
Manisa'da vaka sayısı arttı, ikinci hastane devreye girdi

Yeniden normalleşme süreci sonrasında korona virüs salgınında artışın başlaması üzerine pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan doluluk nedeniyle Covid-19 testi pozitif çıkan ancak ağır semptomlar göstermeyen hastaların Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle başlanan normalleşmenin ardından son günlerde artış gösteren korona virüs vakaları Manisa'da da kendini göstermeye başladı. Salgın boyunca Manisa merkezdeki tek pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan yoğunluk sonrası Covid-19 testi pozitif çıkan ancak semptomları ağır olmayan hastalarını, Manisa Şehir Hastanesine sevk etmeye başladı.

Manisa Şehir Hastanesi salgın sürecinde sadece kendi hastanesinde testi pozitif çıkan hastaları tek bir serviste tedavi ederken yaşanan artış sonrası dışarıdan da hasta kabulüne başlamış oldu.

Manisa, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle en çok ceza uygulanan 4. il konumunda bulunurken, yetkililer her fırsatta maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü sayısı açıklandı
17 Haziran 2020 21:13		 Yeni vaka sayısında artış yaşanan 10 il açıklandı
17 Haziran 2020 21:02
Veriler açıklandı...Vaka sayısı yine 1500 sınırında
17 Haziran 2020 19:56		 8 infaz ve koruma memurunun kovid-19 testi pozitif çıktı
16 Haziran 2020 20:54
Seyahat yasağının kalkmasıyla, vakalar Anadolu illerine yayıldı
16 Haziran 2020 18:32		 Dört ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
16 Haziran 2020 18:13
O ilde evlerde koronavirüs taraması yapılacak
16 Haziran 2020 13:27		 İngiltere, insanlar üzerinde aşı denemelerine başlayacak
15 Haziran 2020 22:01
Kovid-19'dan korunmak için ağız ve boğazı korumak önemli
15 Haziran 2020 21:56		 Yeni vaka sayısı yine 1500'ün üzerinde
15 Haziran 2020 20:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:36 - Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bardaktan boşalırcasına 1
kuruluş osman 2
rahatlamak 2
dilenci 1
şu anda dinlenen türkü 2
Telefon şarjının dayanmaması 3
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
reçel 1
demet akalın 1
terör örgütünün siyasi ayağı 4
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
Yalova İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 23 personel alacak
Muş Varto Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Mutaş 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam