Türkiye, Fransız savaş gemisine izin vermedi

Akdeniz'de gerginlik artıyor. Türkiye'den Libya'ya giden Türk kargo gemisine Fransız savaş gemileri tarafından edilmek istendi. Türk kargo gemisini aramak isteyen Fransızlara, Türk savaş gemilerinden sert uyarı geldi.

RADARDA HEDEFLEME YAPILDI!

AFP'nin haberine göre, Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait bir savaş gemisi, Libya'ya silah taşıdığından şüphelendikleri bir kargo gemisini aramaya teşebbüs ettiler. Buna müteakiben Türk savaş gemileri, iddiaya göre Fransız savaş gemilerine üç kez radar kilidi attı ve füze angajmanına hazırlandı.

Fransız Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bunu son derece ağır bir mesele olarak görüyoruz ve bir müttefikin bu davranışını, NATO komutası altında NATO görevinde bulunan bir NATO gemisine karşı yaptığını kabul edemeyiz." dedi.

YUNANİSTAN'A DA UYARI YAPILMIŞTI

Aynı bölgede Yunanistan donanması, Libya'ya giden Türk bayraklı bir kargo gemisini durdurmaya çalışmış, bölgedeki Türk savaş gemileri tarafından yapılan uyarının ardından geri çekilmişlerdi.

Reuters haber ajansı ise konuyla ilgili bir Türk yetkilinin açıklamasına yer verdi. Reuters'a göre yetkili Fransa'ya ait geminin uluslararası sularda Türk fırkateynini aramak istediğini, ancak buna yetkisi olmadığını kaydetti. Yetkili Türkiye'nin provokatif ya da agresif eylemde bulunmadığını belirtti, ''Ancak müttefiklerimizden de Türk donanmasına karşı aynı anlayışı ve hassasiyeti göstermesini bekliyoruz'' dedi.