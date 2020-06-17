İçişleri Bakanlığı'ndan Bakırköy Belediyesi'ne soruşturma izni

yurthaberajansi.com'un haberine göre; Bakırköy Belediyesi'nin gerekçe göstermeden yapı ruhsatı vermediği müteahhit firma, bakanlıktan aldığı ruhsatla başladığı inşaatına bu kez haksız mühürlemeler yapıldığı için mahkemeye gitti. Mahkemeyi kazandığı halde, ruhsatlı inşaatı yeniden mühürlenen firma, bu kez içişleri bakanlığına başvurdu. Şikayetleri değerlendiren bakanlık, Bakırköy Belediyesi'nin eski ve yeni teknik başkan yardımcıları da dahil 5 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Belediyesi'nin ödenmeyen borçları nedeniyle Yeşilköy Uçan Sokak'ta olan kamuya ait arazisi icraya düşmüş, araziyi alan firmaya bu kez belediye gerekçesiz şekilde 2 yıl ruhsat vermemişti.

2 yılın sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden ruhsat alarak inşaata başlayan müteahhit firma, bu kez belediyenin keyfi mühürlemeleriyle karşı karşıya kalmış ve ilgililer hakkında şikayetçi olmuştu.

Mahkemenin haklı bulduğu inşaat firması, yeniden inşaat faaliyetlerine başlamış ama Bakırköy Belediyesi bu kez inşaatın arka tarafında kalan binanın belediyeye açtığı davayı öne sürerek inşaatı yeniden mühürlemişti. Mahkeme kararına rağmen yeniden mühürlenen inşaat firması, bu kez Bakırköy Belediyesi ve Başkan Kerimoğlu hakkında dava açılması için yeniden mahkemeye başvurdu.

4483 sayılı kanuna göre memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması için gerekli incelemeleri yapan İçişleri Bakanlığı, ilgili kişilerle ilgili soruşturma iznini verdi.

Geçtiğimiz günlerde ilgililere tebliğ edilen soruşturma izninin ayrıntıları ise şöyle.

Bakırköy Belediyesi'nin Yeşilköy Uçan Sokak'ta bulunan inşaatla ilgili söz konusu müteahhit firmaya gerekçesiz bir biçimde inşaat yapım ruhsatı vermediği, kot ve yola terk alanları konusunda olumlu yada olumsuz bir cevap vermediği, inşaata devam edildiği taktirde de mühürleme işlemi yaptığı sabit görülürken, müteahhit firmanın haksız uygulamalar karşısında Bakırköy Belediyesi'ni mahkemeye verdiği, mahkemeyi kazandığı halde belediyenin yeni bir bahane ile inşaatı durdurarak mühürlediği sabit görüldü.

Söz konusu inşaata komşu arka binada bulunan mülk sahiplerinin Bakırköy Belediyesi'ni mahkemeye verdiği, belediyenin de kendisi hakkındaki şikayeti ilgisi olmadığı halde yapılmakta olan inşaata bağladığı için mühürleme yaptığını söylediği olayda, mevcut firma sahiplerinin şikayeti üzerine eski teknik başkan yardımcısı Erkan Kılıç hakkında grevi kötüye kullanmaktan, diğerlerine ise farklı sebeplerden soruşturma izni verildi.

25 Milyon dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski Teknik Başkan Yardımcısı Erkan Kılıç'a görevini kötüye kullanmaktan, müteahhit firmaya ruhsat verilmesini haksız olarak sürüncemede bırakması eylemine katılmaktan eski Teknik Başkan Yardımcısı İrfan Kurtulmuş'a, inşaatın mühürlenmesi sırasında mührün kaldırılmasını derdest davanın sonuçlandırılmasına bağlayarak haksız mühürleme işlemine katılmaktan mevcut Teknik Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç'e, inşaat firmasının ruhsat almasıyla ilgili tüm başvurularını hukuka aykırı bir biçimde söz konusu parselle ilgili derdest davası olduğunu ileri sürerek geri çeviren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş geçerli bir ruhsat olmasına rağmen inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını sağlayan, ilgililerin taleplerine karşın mührün fevkini sağlamayan İmar ve Şehircilik Müdürü Paşa Sarıbaş'a, inşaat faaliyetlerinin olduğu yerde panoda da geçerli bilgileri olduğu halde mühürleme işlemini yapan ve mühürleme esnasında işlemin sonuçlarını idrak edecek teknik bilgisi bulunan Bölge Mühendisi Elif Ümran Besni'ye soruşturma izni verildi.

İnşaatı yapan firmanın, söz konusu alana ruhsat verilmemesinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatı olduğunu iddia etmelerine ve şikayetlerinde yer vermelerine karşın, iddialarını destekleyen belge ve yürütülen işlemlerde imzası olmadığı için Başkanı Kerimoğlu hakkında soruşturma izni verilmedi.

6 Ocak 2020 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla verilen kararın, aradan geçen 6 ay zarfında neden tebliğ edilmediği ise merak konusu oldu.

Serdar Tay / Selvi Sarıtaç