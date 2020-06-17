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Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Nevşehir'in ilk kadın valisi İnci Sezer Becel göreve başladı.
 17 Haziran 2020 23:32
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Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Nevşehir'in ilk kadın valisi İnci Sezer Becel göreve başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valililer Kararnamesi ile Çatalca Kaymakamlığı görevinden, Nevşehir Valiliği görevine atanan İnci Sezer Becel görevine başladı. Vali Becel'i, Vali Yardımcıları Mehmet Öz, Aydın Abak, Hasan Erkal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Özel Kalem Müdürü Ferudun Doğan karşıladı.

Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Becel, önemli bir görevi devraldığını ifade etti. Becel, daha önce 1995 yılında Acıgöl Kaymakam Vekilliği, 2001-2006 yıllarında ise Gülşehir Kaymakamlığı görevini yürüttüğünü aktardı.

Nevşehir'de görev yapacak olmanın gururunu yaşadığını vurgulayan Becel, şunları kaydetti:

"Tarihi milattan önce 7000'li yıllara kadar giden ülkemizin çok önemli turizm destinasyonlarından biri olan Nevşehir'de görev yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. Ülkesine devletine bayrağına bağlı çalışan insanların yaşadığı bu şehirde yeniden çalışacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Görev yapacağım süre zarfında kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesini sağlamak, ilimizi kalkındırmak, turizm kenti olarak sahip olduğu değeri daha da ileriye taşımak toplumun her kesimi ile yakın diyalog kurmak, özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını gidermek görev önceliklerim olacaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde atlatmak için çaba sarf edeceğim. Bu süreçte birlikte çalışacağım milletvekillerimize, yerel yönetim birimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, daire müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza, basın mensuplarına ve sevgili Nevşehirlilere şimdiden teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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