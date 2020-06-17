Maske takmama cezası ne kadar?

Valiliklerin açıklamasına göre maske takmama cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre belirlenecektir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi şu şekildedir:

Madde 282 - Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Bu kanun maddesindeki idari para cezası miktarları 2009 yılı miktarlarıdır.

2020 yılı itibariyle, bu maddede yer alan idari para cezaları 789 Türk Lirasından 3.180 Türk Liraya kadar olarak uygulanacaktır.