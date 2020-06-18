MEB, yıllardır Sağlık Bakanlığının yaptığı türden bir uygulamayı yapamadı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılından bu yana sözleşmeli öğretmen almaktadır.

Kadrolu öğretmen alınmadığı için, istifa etmiş öğretmenler arasından istifa sonrası dönüş yoluyla öğretmen alınamamaktadır.

Sağlık Bakanlığı dün güzel bir uygulamaya imza atmış ve uzun bir aradan sonra istifa sonrası dönüş kurası açarak, adil ve torpilsiz bir şekilde, istifa etmiş personel arasından sağlık personeli alacağını duyurmuştur. Bakanlık bu uygulamayla, eski personelinin de gönlünü almıştır.

Benzer bir uygulamayı Milli Eğitim Bakanlığı da hayata geçirebilir. 2016'dan bu yana, çeşitli nedenlerden dolayı istifa etmiş olup da kamuya dönüş yapmak isteyen öğretmenler bulunmaktadır. MEB, elindeki sınırlı sayıda kadronun bir kısmını, istifa etmiş öğretmenlere açarak buradaki sorunu çözebilir.