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18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
 18 Haziran 2020 00:01
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18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları ve Elazığ'da deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında basın açıklaması yapacak, şantiye sahalarında incelemede bulunacak.

(Elazığ/12.30/13.30/15.00)

2- TBMM Genel Kurulunda ekonomi alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

2- TÜİK, geçen yıla ilişkin satınalma gücü paritesi geçici sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/12.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2 - FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın görülmesine devam edilecek.

(Ordu/09.40)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor.

- Kupada finale çıkan ilk takım Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.45)

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