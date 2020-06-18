Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
|18 Haziran 2020 00:47
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Olay, saat 18.35'te Kürtik Tepe mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği patklama ile ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Patlamının neden kaynaklandtığı yönünde araştırmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağına doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan (4) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TERÖR SALDIRISI
Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
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