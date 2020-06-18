Oktay'dan Şırnak'taki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
|18 Haziran 2020 02:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta işçileri taşıyan pikapın geçişi sırasında meydana gelen ve terör saldırısı olduğu belirlenen patlamaya ilişkin, "Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikapın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:
"Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız."
Şırnak Valiliği yaptığı açıklamada, patlamada, araçta bulunan Güçlükonuk ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay'ın yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
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