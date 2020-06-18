Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|18 Haziran 2020 03:41
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