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Maskeler kollara ve boyunlara fular olarak kullanılıyor

Koronavirüsle mücadelenin 2 önemli unsuru maske ve mesafeye İstanbul sokaklarında artık dikkat edilmiyor. Sokaktaki her beş kişiden birisi ya maske takmıyor ya da ağzını burnunu kapatmak yerine koluna boynuna fular yapıyor. Otobüs durakları ve kafelerdeki mesafesizlik ikinci dalgaya davetiye çıkarıyor.
 18 Haziran 2020 06:10
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Koronavirüsle mücadelede maske ve mesafe olarak sembolize edilen 2 hayati önlem iyice unutuldu. Yeni Şafak İstanbul'un en kalabalık ilçelerini gezdi. Göreni hayrete düşüren manzaralarla karşılaştık. Sokaktaki her beş kişiden birisi ya maske takmıyor ya da ağzını burnunu kapatmak yerine koluna boynuna fular yapıyor. Otobüs durakları ve kafelerdeki mesafesizlik ikinci dalgaya davetiye çıkarıyor.

KALDIRMAK İŞE YARAMADI

İlk durak Şirinevler meydanı. Bahçelievler Belediyesi 23 Mart tarihinde dışarıdaki kalabalığı eve sokamayınca çözümü meydanlardaki parklardaki bankları kaldırmakta bulmuştu. Ancak vatandaşlar belediyenin gösterdiği duyarlılığı göstermedi. Kalabalık insan sirkülasyonun yaşandığı meydan da sağlı sollu banka önlerinde heykel kenarlarında ve kaldırım taşlarında maskesiz ve mesafesiz oturan vatandaşlar vardı. Büfelerdeki elemanların hiçbirinde ne maske nede eldiven bulunuyordu.

NORMALİN REHAVETİ

Duraklarda toplu taşıma bekleyen vatandaşlar yeni normalin rehavetine kapılmıştı. Maskeyi yanlış kullanan yada mesafesiz oturan kişiler vardı. Neden maskeyi takmadıklarını sorduğumuzda bir vatandaştan "Çok sıcak bana mı bulaşacak" diye cevap aldık. Metrobüse giden asansördeki yığılma virüse davetiye çıkardı. Normal zamanda sekiz kişinin zar zor sığdığı engelli vatandaşlara ait olan asansörden insan istifi çıktı. En çokta içinden sağlık çalışanının çıkması bizi şok etti. Minibüslerin içleri çok kalabalık değildi ancak şoförler maskesiz yolcu alıyordu. Sosyal mesafeyi korumak gibi bir çabaları yoktu. Yolcuların oturmalarını söylüyordu.

Ayşe Mine Alioğlu
Yeni Şafak
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