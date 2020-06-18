Korona market: Akıllara durgunluk veren olay Siirt'te yaşandı
|18 Haziran 2020 07:20
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Market çalışanı 2 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Çalışanlar karantinaya alındı ancak market faliyete devam etti. Bir süre sonra personel taşımacılığı yapan şoför Abdülbaki Y., koronavirüs oldu ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu süreçte hastaneye giderek Kovid-19 teşhisi konan 10 kişinin de aynı market'ten alışveriş yaptığı öğrenildi.
SATIŞLAR DURDURULMADI!
Abdülbaki Y'nin oğlu Uğur Y., Siirt'te koronavirüs vakalarının adeta durma noktasına geldikten sonra bayram arefesinde yeniden artmaya başladığını belirterek, "2 market çalışanında koronavirüs çıktıktan sonra marketin faaliyetlerini durdurması hatta diğer tüm çalışanlarına test yaptırması gerekirdi. Ancak market sahipleri işleri durdurmadığı gibi koronavirüs vakalarından kimseye bahsedilmemesini istemiş. Daha sonraki süreçte ise babam poizitif olup, yaşamını yitirdi. Zamanında test yapılsaydı erken teşhis konacaktı" şeklinde konuştu. Sesini duyurmak için sosyal medyada etiket çalışması yapan bir de imza kampanyası başlatan 24 yaşındaki Uğur Y., "Bu olay örtbas edilmesin sorumlular cezasını çeksin istiyoruz" dedi.
Aybike Eroğlu
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