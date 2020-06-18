Yurtlarda yeni normal: Kredi Yurtlar Kurumu alınacak tüm önlemleri açıkladı
|18 Haziran 2020 07:36
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METREKAREYE 6 KİŞİ SINIRI: Yurtta kalan öğrencilerin ve personelin yurda giriş/çıkış gün ve saatleri kaydedilecek. Yurtta kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.
AYRI ODA VE KATLARA TEMAS ÖNLEMİ: Yurtlarda yatakhanelerde ve ortak yaşam alanlarında öğrencilerin birbirleriyle ve çalışanlarla aralarındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde uygulanacak. Yurt içi ortak alanların kullanımında ayrı katta hatta ayrı odalarda kalan öğrencilerin birlikte olmaları önlenecek.
PARMAK OKUMA KULLANILMASIN Yurt girişlerinde parmak okuma sistemi gibi temasla
giriş varsa kullanılmamasına özen gösterilecek. Ya da her kullanıcının kullanım
öncesi alkol bazlı antiseptikle el hijyeni sağladığından emin olunacak. .
ODA DEĞİŞİKLİĞİ VE RANZA YOK: Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulacak. Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecek. Yataklar arası en az 1 metre olacak. Mümkünse ranza kullanılmayacak.
OKUMA SALONLARINDA SU SERBEST: Okuma ve çalışma salonlarında öğrencilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecek. Okuma ve çalışma salonlarında öğrenciler, birbirleriyle yapacakları kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılacak.
Fazlı Şahan
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