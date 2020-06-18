Cephedeki askere ek sınav hakkı
|18 Haziran 2020 07:51
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ve özellikle de 15 Temmuz darbesi ile birlikte TSK Personel Kanunu'nda yapılan değişikliklere yenileri eklenecek. Askeri personelin disiplin suçlarındaki ceza süreçlerinde bürokratik süreçler kısaltılacak, harekat bölgelerinde oldukları için sınav dönemlerini kaçıranlara yeniden imtihan hakkı tanınacak.
TSK personelinin terfi, kıdem, atama, sınav, disiplin suçları ve askeri öğrencilerle ilgili bir dizi değişiklik içeren kanun teklifi hazırlanıyor. AK Parti grup yönetimi ile Milli Savuma Bakanlığının hukukçularının üzerinde çalıştığı yaklaşık 70 maddelik taslakla TSK personelinin basit disiplin suçlarına ilişkin ceza süreçleri kısaltılıyor. Bu suçlarla ilgili bir üst amirin de ceza sürecini işletmesinin önü açılıyor. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılacak değişiklikle, TSK personelinin emre itaatsizlik, üstün emrini yerine getirmeme gibi basit disiplin suçlarına ceza verecek amirlerin sayısı arttırılıyor. Bu tür basit disiplin cezalarının bir üst ita amirinin de vermesi öngörülüyor.
Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına giremeyenlere yeni haklar getiriliyor. Bu kapsamda, harekat bölgelerinde oldukları için astsubaylıktan subaylığa, uzman çavuşluktan veya uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınav dönemlerini kaçıranlara yeniden imtihan hakkı verilmesi öngörülüyor. Askeri öğrencilerin izin, harçlık ve disiplin cezalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılırken, terfi ve kıdem konusunda da bazı değişikliklere gidiliyor.
Yücel Kayaoğlu
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