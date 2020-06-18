Hesap ödememek için denize atlayan kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yediği restoranda para vermemek için denize atladığı öne sürülen kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı.
|18 Haziran 2020 07:10
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yediği restoranda para vermemek için denize atladığı öne sürülen kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı.
Camikebir Mahallesi'nde deniz kıyısında bir restorana oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre hesap geldikten sonra parayı ödememek için kendisini denize attı.
İş yeri çalışanlarının durumu Sahil Güvenlik'e bildirmesi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.
Denizde bir müddet yüzen kişi, ekiplerin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek Sahil Güvenlik'in botuna bindirildi.
Kıyıya çıkarılan kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
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