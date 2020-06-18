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Virüsü atlatmış olabilir misiniz?

Kandan bakılan antikor testi Covid-19 hastalığını belirtili ya da belirtisiz geçiren kişileri ortaya koyuyor. Uzmanlar, antikor gelişen kişilerin yüzde 90 oranında bağışıklık kazanabileceğini belirtiyor.
 18 Haziran 2020 07:41
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Sağlık Bakanlığı Covid-19 virüsüne karşı toplumsal bağışıklığı ölçmek amacıyla Türkiye çapında TÜİK tarafından belirlenen 150 bin kişiye antikor testi çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar sonucunda Türk halkının koronavirüse karşı bağışıklığı belirlenecek. Ancak koronavirüs sınırlamalarından sonra yeni normal hayata geçerken herkes "Acaba farkında olmadan ben de hastalığı geçirmiş olabilir miyim? Covid-19'a karşı bağışıklığım var mı?" merakına kapıldı. Antikor testini nerelerde yaptırabilirsiniz? Hangi noktalara dikkat etmeniz gerekir? Bu soruların cevaplarını aldık.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığının Covid-19 antikor bağışıklığını belirleme araştırmasının dışında antikor testinin ücretsiz olarak yapıldığı tek kurum İstanbul Tıp Fakültesi Koronavirüs Laboratuvarı. Test yaptırmak isteyen vatandaşların İstanbul Tıp Fakültesi Covid İzlem Merkezine başvurmaları gerektiğini söyleyen Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek "Başvuran kişinin geriye dönük hastalık ve temas öyküsü alındıktan sonra biyokimyasal ve görüntüleme tetkikleri yapılıyor. Eğer gerekli kriterler sağlanıyorsa antikor testini ücretsiz olarak yapıyoruz. Her başvuran kişiye yapılmıyor" dedi.

ÖZELLERDE KULLANILAN TEST KİTİNE DİKKAT

Bazı özel hastanelerde de ücretli antikor testi yapılıyor. Bu durumda testin güvenilirliği için kullanılan test kitinin önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Tükek "Arkadaşlardan aldığım duyumlara göre 300-500 arasında fiyatla bazı özel hastanelerde yapılıyor. Üç firmanın yeni nesil test kiti var. Onun dışında daha önceden Türkiye'ye gelmiş olan özellikle Çin kaynaklı test kitlerini tavsiye etmiyoruz. Bu konuda dikkat edilmesi gereken testi yaparken hangi kitin kullanıldığı" diye konuştu.

TOPLUMDA BAĞIŞIKLIK ÇOK DÜŞÜK

İstanbul Tıp Fakültesinin hastalığı geçirmemiş sağlık çalışanları arasında yaptığı antikor test çalışmasında bağışıklığın yüzde 1,5-2 arasında bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Tükek "Şu ana kadar 500 kişiye antikor testi yaptık. Sonuçları toplayarak değerlendiriyoruz. Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışma çok daha değerli. Ancak bizim sonuçlarımızdan daha düşük bir bağışıklık oranı çıkacağını tahmin ediyorum. Türk halkında Covid-19 bağışıklığı çok düşük" dedi.

PCR NEGATİF HASTALARDA DA BAĞIŞIKLIK ÇIKABİLİYOR

Antikor testinin hastalığı belirtisiz geçirenleri belirlemek ya da hastalık belirtisi gösterdiği halde PCR testi negatif çıkan ancak koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş kişileri belirlemekte etkili olduğunu anlatan Prof. Dr. Tükek "Bize başvuran kişilerin pandemi sırasında grip geçirdim, ateşim çıktı, bir hastanın yanında kaldım ve ardından kas ağrılarım oldu gibi geçmişe yönelik hikayeleri çok değerli. Bu kişiler hastalığı farkında olmadan geçirmiş olabilir" diye anlattı.

POZİTİF OLMAK AŞI GİBİ ETKİLİ

Şu andaki bilgilere göre viral enfeksiyonlarla bir hastalık geçiren kişinin genellikle bağışıklık sağladığını söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek "Henüz üzerinden bir sene geçmediği için bunu Covid-19 için kesin olarak söyleyemeyiz ama koruyacağını tahmin ediyoruz. Antikorları pozitif olan kişinin hastalık geçirmeme ihtimali yüzde 90. Aşı çalışmaları ve immün plazma çalışmaları da hep bu düşünce ile yapılan koruma ve tedavi girişimleri de bu amaçla yapılıyor" dedi.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

Antikor testi kan verilerek yapılır. Covid-19 hastalığını belirtili veya hastalık belirtisi olmadan geçirenlerde 6-7'nci gününden sonra kan yapısında antikorlar oluşur. IgM antikorları, kişinin virüsle karşılaştığını ve hastalığı geçirmekte olduğunu gösterir. IgG antikorları, genellikle hastalığın 10-14'üncü günlerinde tespit edilmeye başlar. IgG antikorları, hastalığa karşı bağışıklığı gösterir.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
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