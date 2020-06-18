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Türk profesörden süper mikro robot

ABD'deki araştırma kurumunun ilk Türk direktörü Prof. Dr. Metin Sitti, ses getirecek yeni bir çalışmaya daha imza attı: Kan akışına meydan okuyan mikro robot
 18 Haziran 2020 08:04
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Türk profesörden süper mikro robot

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Dünyanın en iyi araştırma kurumlarından biri olan Max Planck Enstitüsü'nün ilk Türk direktörü olan ve geliştirdiği mikro robotlarla vücut içerisinde ulaşılması zor olan yerlere müdahale edilmesini sağlayacak araştırması bilim dünyasında ses getiren Prof. Dr. Metin Sitti, çalışmasını bir adım daha ileri taşıdı.

Kanın içerisinde giden mikro robotların artık damar yüzeyine indiğini ve damarlardaki kan akışı nedeniyle ulaşması gereken noktayı kaçırdıklarında dışarıdan yapılan müdahale ile hedef noktaya hızla geri dönüşlerinin sağlandığını anlatan Prof. Dr. Sitti ve ekibinin sürdürdüğü çalışma, dünyaca ünlü Science Robotics dergisinin yeni sayısında da yer aldı.

Adını dünyaya duyurdu

Mühendislik ve tıp alanlarında yaptığı çalışmalarla ismini dünyanın sayılı araştırmacıları arasına yazdıran Prof. Dr. Sitti, çalışmasındaki yenilikleri şöyle anlattı: "Çalışmanın başlangıcından beri temel amacımız hep aynı. Vücuttaki kanserli bölgeye gitmek ve ilacı direkt oraya vererek etkinliğini artırırken yan etkisini azaltmak. Bizim yaptığımız mikro robotlar kan içerisinde o bölgeye gidebiliyor ama kan damarları içerisinde hareket ederken, kanın akış hızı nedeniyle varmak istenilen noktayı kaçırabiliyor, robot küçüldükçe kan akışı onu alıp götürüyor. Tekrar aynı noktaya varmak ise zaman alıyordu.

Biz bir adım daha ilerlettik ve mikro robotların kanın içerisinde gitmesi yerine damarların yüzeyine inmesini başardık. Bu sayede bir yeri kaçırdığımızda onları yüzeyde yuvarlayarak geri getirebiliyor ve bu şekilde hedefe daha çabuk ulaşmalarını sağlıyoruz. İlk defa bu küçük robotlar bunu başardı. Bu robotları tasarlarken alyuvar hücrelerinden ilham alıp onlardan esinlendik. Dolayısıyla kan akışına karşı olan yönlendirme sorunlarını çözdük. Yine doğru ayrılan damara gidilmediğinde de aynı sorunu yaşıyorduk. Şimdi geri gelip doğru damara gitme yöntemlerini de göstermiş olduk."

Çalışmanın özellikle çözümü zor kanser hücrelerine karşı sürdürüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Sitti, "Kan damarlarının ulaştığı organlardaki kanserlere bakıyoruz. Genel bir platform geliştirmeye çalışıyoruz. İkinci aşamada ise hangi kanser türünü çözeceğimizi ortaya koyacağız. Bizim şu an çalıştığım diğer bir adım ise, diyelim ki kanserli bölgeye doğru şekilde ulaştınız ama kanserli hücre damarın üzerinde değil damarın içinde oluyor ve bu noktaya ulaşmak çok zor. Şimdi bu mikro robotları kanser tümörünün içine nasıl sokabiliriz diye uğraşıyoruz. Çünkü ilacı tümörün içinde vermek çok etkili bir çözüm olacak" diye konuştu. Prof.Dr. Sitti, hücre boyutunda olan bu mikro robotların, vücut içindeyken dışarıdaki manyetik alanlarla hatta ultrason gibi akustik dalgalarla kontrol edildiğini belirtti. Şu anda çalışmaların laboratuvar aşamasında olduğunu, yakın bir zamanda fare ve sıçan gibi küçük hayvanlarda denemelere başlayacaklarını söyleyen

Prof. Dr. Sitti, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnsan deneyleri Türkiye'de

"Önümüzdeki 1-2 yıl o sonuçları görmemiz gerekiyor. Olumlu sonuçlanırsa büyük baş hayvanlarda denemeler başlayacak. Sonrasında ise insan deneyleri gelecek. Bu da 4-5 yılı bulabilir. Halen çözmeye devam ettiğimiz adımlar var. Ben aynı zamanda Türkiye'de Koç Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyorum. Ortak çalışmalar olabilir. Hayvan deneylerini Almanya'da, insan deneylerini ise Türkiye'de Koç Üniversitesi'nde yapabiliriz. Bu tür çalışmalarda teknolojik olarak gelişmeleri çok hızlı yapıyoruz ama insanlara yönelik kliniğe yönelik uygulamalar çok uzun zaman alıyor. Biz de bu çalışmayı insanlarda denemek istiyoruz ama bunun kliniğe taşınması 5-10 yıl."

Çok sayıda ödülü var

Boğaziçi Üniversitesi Fizik ve Elektrik-Elektronik bölümlerini eş zamanlı olarak bitiren Prof. Dr. Sitti, Tokyo Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünde doktora yaptı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2002'den bu yana Carnegie Mellon Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Robotik Enstitüsü'nde, kurucusu olduğu Nanorobotik Laboratuvarı'nda ve Biyorobotik Merkezi'nde çalışıyor. Prof. Dr. Sitti çok sayıda ödülün de sahibi.
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