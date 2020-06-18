Bazı harcamaların taksit süresi artırıldı
|18 Haziran 2020 08:24
|Yazdır
Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gitti. Havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların taksit süresi 18 aya çıkarıldı.
Resmi gazetede yayımlanan karar şöyle:
"MADDE 1 - 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Birinci fıkradaki süre
a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,
b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,
c) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları ile hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay, olarak uygulanır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Emet'te 5 daire karantina altına alındı
18 Haziran 2020 13:12
|YKS ve LGS saatlerinde sokağa çıkmak yasak olacak
18 Haziran 2020 13:01
|Bingöl'de depremden etkilenen 7 okulda hasar tespit edildi
18 Haziran 2020 12:55
|800 bin sürücü için sayılı günler kaldı: 1083 TL ceza kesilecek
18 Haziran 2020 12:32
|Sahil Güvenlik Komutanlığı 38 yaşında
18 Haziran 2020 12:20
|Diyanet, görevde yükselme sözlü sınavını nihayet yapıyor
18 Haziran 2020 11:47
|Hatay Valiliğinden yeni stadın ismiyle ilgili açıklama
18 Haziran 2020 11:47
|Telafi eğitimleri zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
18 Haziran 2020 11:09
|İstanbul Havalimanı taksicilerinden İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki
18 Haziran 2020 10:58
|Maske denetiminde polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar
18 Haziran 2020 10:41