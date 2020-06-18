Barolardan teklife 'eylemlilik' kararı
|18 Haziran 2020 08:28
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19 Haziran'da yürüyüş
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti, barolarda seçim sistemini değiştiren ve alternatif baroların kurulabilmesinin önünü açacak olan yasa teklifini tamamladı. Bazı baro başkanları geçtiğimiz günlerde Meclis'te ziyaret ettikleri AK Parti grubuna taleplerini iletirken, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e getirilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul Barosu, bu gelişmenin üzerine dün yayımladığı duyuru ile eylemlilik sürecini başlattıklarını açıkladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu salgın nedeniyle ortaya çıkan zorluklara işaret edilen açıklamada, bu dönemde avukatlık yasasında değişiklik yapılmasının gündeme getirilmesi eleştirildi.
Baro başkanları, 19 Haziran'da kendi illerinden Ankara'ya doğru "Savunma Yürüyüşleri" başlatacak; olağanüstü toplantı taleplerini Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) elden iletecek. Ayrıca başkanlar, kanun teklifinin TBMM Komisyonu'na geldiği gün Ankara'da TBMM yolu üzerinde "Duran Başkan" eylemi gerçekleştirecek.
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