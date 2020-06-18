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Barolardan teklife 'eylemlilik' kararı

İstanbul ve İzmir barolarının da aralarında bulunduğu pek çok baro, önümüzdeki günlerde Meclis'e getirilmesi beklenen baroların yönetim yapısı ve seçim sistemini değiştiren yeni avukatlık yasası düzenlemesiyle ilgili "eylemlilik" kararı aldı.
 18 Haziran 2020 08:28
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Barolardan teklife 'eylemlilik' kararı

19 Haziran'da yürüyüş

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti, barolarda seçim sistemini değiştiren ve alternatif baroların kurulabilmesinin önünü açacak olan yasa teklifini tamamladı. Bazı baro başkanları geçtiğimiz günlerde Meclis'te ziyaret ettikleri AK Parti grubuna taleplerini iletirken, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e getirilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul Barosu, bu gelişmenin üzerine dün yayımladığı duyuru ile eylemlilik sürecini başlattıklarını açıkladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu salgın nedeniyle ortaya çıkan zorluklara işaret edilen açıklamada, bu dönemde avukatlık yasasında değişiklik yapılmasının gündeme getirilmesi eleştirildi.

Baro başkanları, 19 Haziran'da kendi illerinden Ankara'ya doğru "Savunma Yürüyüşleri" başlatacak; olağanüstü toplantı taleplerini Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) elden iletecek. Ayrıca başkanlar, kanun teklifinin TBMM Komisyonu'na geldiği gün Ankara'da TBMM yolu üzerinde "Duran Başkan" eylemi gerçekleştirecek.
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