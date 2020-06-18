Şule Çet'in babası: Toplum tek yürek olsun!

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: İstinaf Mahkemesi, Ankara'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet'in bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin sanık Çağatay Aksu'ya "kasten öldürmek", "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise, tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı. İstinaf Mahkemesi'ne taşınan dosyada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce yapılan incelemeler sonucu, ilk derece mahkemesinin kararı hukuka uygun bulundu.

Cinsel saldırı ve cinayet

Sanıklara verilen hapis cezalarında hiçbir isabetsizlik görülmediğine vurgu yapılan değerlendirmede, Şule Çet'in zor durumda olduğunu bilen sanık Aksu'nun iş bulma vaadiyle Çet'i olay gecesi içkili mekana çağırdığı ve psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı belirtildi. Aksu'nun genç kıza karşı cinsel saldırıda bulunduğu kaydedilen değerlendirmede, Çet'in bu durumu kabullenmemesi üzerine, yüksek düzeyde alkollü olan sanığın şikayet edileceğini düşünerek, işlediği cinsel saldırı suçunun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla harekete geçtiği ifade edildi. Aksu'nun Çet'i darp ettiği, boğazını sıktığı, bu aşamada öldürdüğü veya intihar görüntüsü vererek plazadan aşağıya attığı kaydedildi. Sanık Akand'ın, Aksu'nun işlediği tüm suçlara yardım ederek suça ortak olduğu ifade edildi.