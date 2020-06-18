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Yargıda bir ilk: İlk başörtülü başsavcı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'nin 2020 yılı Ana Kararnamesi ile 4 bin 261'i adli, 465'i idari olmak üzere toplam 4 bin 726 hakim ve savcının görev yeri değişti. 18 ilin başsavcısı değişirken, Ankara ve İstanbul başsavcıları yerlerinde kaldı.
 18 Haziran 2020 08:42
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Yargıda bir ilk: İlk başörtülü başsavcı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'nin 2020 yılı Ana Kararnamesi ile 4 bin 261'i adli, 465'i idari olmak üzere toplam 4 bin 726 hakim ve savcının görev yeri değişti. 18 ilin başsavcısı değişirken, Ankara ve İstanbul başsavcıları yerlerinde kaldı. Kararname ile yapılan bazı atamalar şöyle:

İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Kararname ile bir ilke imza atılarak, Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ersöz, ilk başörtülü başsavcı oldu.

Adana, Bolu, Gaziantep, Tekirdağ, Mardin gibi illerin aralarında olduğu 18 ilin başsavcıları değişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Adana'da Suriyeli genci öldüren polisi tutuklatarak dava açan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Man Adası belgelerine ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararını bozan İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin Başkanı Fatih Kılınçaslan, Bakırköy Hakimliği'ne atandı. Üye Feride Korkut da İstanbul Anadolu Hakimliğine atandı. Yargıçlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Fikri Talman ise İstanbul Anadolu Hakimliği'nden Van Hakimliği'ne atandı.

ANKARA'YA 4 YENİ VEKİL

İstanbul hakimiyken, isteği dışında Afyonkarahisar'a atanan Yargıçlar Sendikası üyesi Ali Haydar Yücesoy, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili (Terörden Sorumlu) Mustafa Başer, Yargıtay Savcılığı'na atandı. Adalet Bakanlığı bürokratları Alparslan Tufan, Bülent Kayaş ile Ankara Batı Başsavcıvekilleri Durdu Özer ve Mehmet Işık, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi İstanbul savcıları Ercan Devrim, Orhan Aydın ve İbrahim Bozkurt, İstanbul'a yeni Başsavcı Vekilleri oldu.
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