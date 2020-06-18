Yabancı sayımız 5 milyonu aştı

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında video söyleşiye katılan Abdullah Ayvaz, göç yönetiminin 10 yılını şu sözlerle değerlendirdi: "Belki kültürümüzün gereği, Avrupa ülkelerinin çoğunda gördüğümüz gibi bir yabancı düşmanlığı ülkemizde yok.

HAVAYOLU ŞİRKETİ KADAR UÇURDUK

"Ülkemiz 1923'ten 2011'e kadar 2 milyon göç almış. 2011'den bu zamana sadece 3.6 milyon Suriyeli var. İlave 320 binin üzerinde uluslararası koruma talep eden insan var. Ayrıca en son 454 bine ulaşan düzensiz göç baskısı var. Bunun yanında 1 milyon 100 bin ikamet izni sahibi var. Toplam yabancı sayımız 5 milyonu aşmış. Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke şu anda Türkiye. 2019'da 103 binin üzerinde sınır dışı gerçekleştirdik. Bu da kolay bir operasyon değil. Yani orta sınıf bir havayolu şirketi kadar insanı uçurduğumuzu söyleyebilirim. Suriyelilerin yüzde 98'i şehirlerde yaşıyor. Suriyelilerin suç makineleri olduğu şeklinde bir algı ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ama istatistikler kesinlikle bunu göstermiyor."