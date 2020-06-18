Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede
|18 Haziran 2020 09:26
|Yazdır
Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 25 zanlının işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam
18 Haziran 2020 14:28
|FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu
18 Haziran 2020 13:58
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
18 Haziran 2020 13:20
|Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18 Haziran 2020 12:17
|İstinaf, FETÖ'nün PAÜ yapılanması davasına ilişkin incelemesini tamamladı
18 Haziran 2020 11:40
|Huduti'nin emir subayına 7 yıl 6 ay hapis cezası
18 Haziran 2020 11:21
|İtirafçılar anlattı, Eskişehir'deki askeri yapılanma çözüldü
18 Haziran 2020 11:19
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi
18 Haziran 2020 10:59
|Casus drone izledi, hainler sigara izmaritinden tespit edilerek vuruldu!
18 Haziran 2020 10:12
|Pençe-Kaplan harekatında 500'den fazla hedef imha edildi
18 Haziran 2020 09:35