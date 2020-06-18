Operatör yetkisi verilen gümrük müdürlüğü sayısı artırıldı

MAYINLAR BÖYLE İMHA EDİLDİ Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin’deki inlerine giren Kahraman Komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.