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Operatör yetkisi verilen gümrük müdürlüğü sayısı artırıldı

Yalova, Esenboğa, Trabzon ve Gaziantep yetki verilen gümrük müdürlükleri arasına dahil edildi
 18 Haziran 2020 09:28
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Operatör yetkisi verilen gümrük müdürlüğü sayısı artırıldı

Kara yoluyla hızlı kargo taşımacılığında Yalova, Esenboğa, Trabzon ve Gaziantep Gümrük müdürlüklerine de operatör yetkisi verildi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliğinde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kara yoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın beyanında operatör yetkisinin kullanılabileceği gümrük idarelerine Yalova, Esenboğa, Trabzon ve Gaziantep Gümrük müdürlükleri de eklendi.

Öte yandan, transit rejimini içeren Gümrük Genel Tebliği'nde de değişiklik yapıldı.

Yeni düzenleme kapsamında izinli gönderici yetkisini taşıyan firmalar, teminat gümrük idaresine yapacakları başvuru üzerine ve tebliğde bahsi geçen ortak koşulların karşılanması durumunda indirilmiş tutarda kapsamlı teminattan kolaylıkla yararlanabilecek.

Kapsamlı teminata ilişkin referans tutar artırılmasında teminat izin şartlarının gümrük idaresince gözden geçirilebilmesine, ortak transit rejimi çerçevesinde çok modlu taşımacılıkta transit süre sınırının belirlenmesinde taşıma modları arasındaki geçiş sürelerinin dikkate alınmasına, ortak transit rejimi kapsamında başlatılan parsiyel taşımalarda bir araçta bulunan tüm transit beyanlarına uygulanan yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında gümrük kaşesinin de uygulanarak imzalanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yeniden yapılanmaya uygun değişikliklerle süre uyumsuzlukları da giderildi.

Düzenleme kapsamında izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda teminat yüklerinin hafifletilmesi, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında tanınan hakların geliştirilmesi ve transit rejiminin uygulanmasına yönelik uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması hedeflendi.
Anadolu Ajansı
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