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Bingöl'de anne ve bebeği trafik kazasında öldü
Bingöl'ün Sancak beldesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve bebeği hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
|18 Haziran 2020 09:29
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Bingöl'ün Sancak beldesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve bebeği hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Caner Enül'ün kullandığı 47 DL 242 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak kara yolunun 33. kilometresi Sudüğünü köyü mevkisinde yolun kenarına devrildi.
Kazada Fadime Enül (33) ve 2 aylık bebeği Bora Enül olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Enül (36), Beser Enül (69) ve Sezgin Enül (26), 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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