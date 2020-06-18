Pençe-Kaplan harekatında 500'den fazla hedef imha edildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi
|18 Haziran 2020 09:35
|Yazdır
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü
Akar: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı'nın tutukluluğuna devam
18 Haziran 2020 14:28
|FETÖ davası avukatına hakimleri tehdit ettiği iddiası ile suç duyurusu
18 Haziran 2020 13:58
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
18 Haziran 2020 13:20
|Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18 Haziran 2020 12:17
|İstinaf, FETÖ'nün PAÜ yapılanması davasına ilişkin incelemesini tamamladı
18 Haziran 2020 11:40
|Huduti'nin emir subayına 7 yıl 6 ay hapis cezası
18 Haziran 2020 11:21
|İtirafçılar anlattı, Eskişehir'deki askeri yapılanma çözüldü
18 Haziran 2020 11:19
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi
18 Haziran 2020 10:59
|Casus drone izledi, hainler sigara izmaritinden tespit edilerek vuruldu!
18 Haziran 2020 10:12
|Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede
18 Haziran 2020 09:26