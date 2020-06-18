Soylu: Bu yazı namussuzluktur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' yazısına çok sert tepki gösterdi
|18 Haziran 2020 09:45
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' yazısına çok sert tepki gösterdi.
Soylu, Saygı Öztürk'ün ilgili yazısı için bu namussuzluktur vurgusu yaptı.
Soylu, bundan sonra Saygı Öztürk'ü kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır dedi.
İnsanlık görevimi yapıyorumSüleyman Soylu (@suleymansoylu) June 18, 2020
Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur
Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır
Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı
Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır https://t.co/9y0S1BtZY3
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