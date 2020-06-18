Soylu: Bu yazı namussuzluktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' yazısına çok sert tepki gösterdi.

Soylu, Saygı Öztürk'ün ilgili yazısı için bu namussuzluktur vurgusu yaptı.

Soylu, bundan sonra Saygı Öztürk'ü kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır dedi.